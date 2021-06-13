Önemli olan büyük şirket olmak değil işe odaklanmak

Doğan Selçuk ÖZTÜRK - ANEKDOT

Son 30 yıldaki finansal krizlerin hepsinde yönetici pozisyonundaydınız. O günlere dönersek neler anlatabilirsiniz?

1987’deki krizde ABD’deydim. Kara Pazartesi günü New York’taydım, şirketimizi bir fona tanıtmak için gitmiştim. O gün görüştüğüm kişilerin psikolojisini hiç unutmuyorum. Büyük kayıplar vermiş olmalarına rağmen çok da önemli olmayan toplantımızı iptal etmeyip sunumumu dikkatle dinlemişlerdi.Körfez krizinde ise Saudi American Bank’ta çalışıyordum. Fon yönetimi birimimiz Türkiye’deki en güçlü kadrolardan birine sahipti. Döviz ve hazine konusunda en yüksek işlem hacimlerini biz gerçekleştiriyorduk. Krizde hiçbir bankanın almadığı Suudi Arabistan Riyal’lerini efektif olarak satın aldık ve Londra’da dövize çevirerek büyük kârlar elde ettik. Volatilite o kadar yüksekti ki, sadece alım-satım işlemlerinden 1 milyon dolar kazandığımız günler oluyordu. Bu, o dönem için büyük bir rakamdı.

Bir de bu krizde Tahtakale’de döviz işlemi yapan spekülatörleri copla dağıtan polisleri unutamıyorum. Dövizi dizginlemek için Merkez Bankası’nın müdahalesi yetmemiş, polis müdahalesi gerekmişti.

Bağımsız yapı kurmanın önemini anladım

1994, 1998 ve 2001’de…

1994 krizi sırasında, Yatırımbank’ta Hazine ve Sermaye Piyasalarından sorumlu genel müdür yardımcısıydım. Krize, doğru pozisyonda girip kâğıt üzerinde büyük kârlar elde etmemize rağmen, daha sonra kârlarımızı realize etmeyip tersine pozisyonlarımızı artırdığımız için, ciddi bir zarar ettik.

1998 yılında İnter Yatırım’ın genel müdürlüğünü yapıyordum. Şirket bilançosuna herhangi bir risk almadığımız için, krizden olumsuz etkilenmedik. Ancak maalesef müşterilerimiz ciddi zararlar ettiler ve düşen işlem hacimleri kârlılığımızı olumsuz etkiledi. Bu krizde şirketimize çok yetenekli çalışma arkadaşları kattık. Bu güçlü kadro sayesinde İnter Yatırım ve İnter Portföy, krizi takip eden iki yıl içinde kendi alanlarında Türkiye’nin en büyük kurumları arasına girdi. 2001 krizinde İnterbank’ın TSMF’ye devri sonucu İnter Yatırım’daki işlerimiz bozuldu. Krize girerken portföy olarak 100 milyon dolar yönetiyorduk. O dönemde portföy yönetiminde yüzde 10 pazar payına sahiptik. Çok güçlü bir şirket olmamıza rağmen İnterbank’ın durumu işlerimizi alt üst etti ve piyasadaki lider konumumuzu ve değerli personelimizi maalesef koruyamadık. Bu olay bana ileride yapacağım işlerde mümkün olduğu kadar bağımsız bir yapı kurmak ve dışarıya bağımlı olmamak gerektiğini öğretti.

Türkiye’deki ilk iş tecrübenizden ne gibi dersler aldınız?

Saudi American Bank Fon Yönetimi biriminde müdür olarak çalışırken Tacir Ailesi ile tanıştım. Kendi işimi yapmaya karar vermiştim ve Tacir Ailesinin kapatmayı düşündüğü döviz büfesini satın almayı planlıyordum. Şirket ortakları Ali Tacir ve İsmet Yazıcı ile yaptığım görüşmeler sonucu onların kurmakta oldukları aracı kurumun genel müdürü olmayı kabul ettim. Şirkette bana küçük bir hisse de verdiler. İş hayatında adil olmayı ve ortaklık ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini onlardan öğrendim.

Fon yönetimiyle ilgili ders çıkardığınız bir anınız var mı?

Tacirler Menkul Değerler’i 1991 yılında kurduğumuzda Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Tacir Bey bir fon kurmamızı önermişti. Tacir ailesinin fertleri, tanıdıklar ve eş-dostun katılımı ile bir milyar TL tutarında bir fon oluşturduk. (Paramızdan altı sıfır atılmadan önce bu miktar yaklaşık 500 bin Amerikan Doları’ydı). Ben de o dönemde birikimim elverdiği ölçüde fona 10 milyon TL (5.000 dolar) ile katılmıştım.

Fonu bir süre ben yönettim. O zamanlar (şirketin genel müdürü olmama rağmen) çok az borsa tecrübem olduğu için o dönemin modasına uydum ve fonda sürekli al-sat işlemleri yapmaya başladım. Elektronik işlemlerin henüz başlamadığı dönemlerdi. Gün boyunca, elimizde keçeli bir kalemle, tahtadan tahtaya koşuşturuyor, bir hissenin tahtasının önünde sıraya giriyor, bağırış-çağırış içinde hem müşterilerimiz için hem de fonumuz için işlemler yapıyordum.

Tecrübe eksikliğim nedeniyle fonu birkaç ay içinde 600 milyon TL seviyesine düşürdüm. Herkese mahcup olmuştum. O sırada, ABD’de eğitimini tamamlamış olan Ziya Tacir şirketimize katıldı. Teknik analize özel bir ilgisi olan ve o konuda birçok kitap okumuş olan Ziya Bey fonun yönetimini devraldı. Piyasa oldukça kötüye dönmüştü, ama ikimiz de tecrübesiz olduğumuz için o kötü piyasa şartlarında ‘al-sat’lara devam ettik. Sonunda fonumuz 200 milyon TL, benim payım ise 2 milyon TL civarına düştü. Bu aşamada Ziya Bey ile artık al-sat yapmamaya ve fona altı-yedi tane sağlam hisse senedi alarak beklemeye karar verdik. Her zarar eden ‘al-sat’çı gibi biz de ister istemez “uzun vadeli yatırımcı” olmuştuk.

Bir süre sonra iş değiştirdim ve fonu unuttum. 2000 yılı içinde borsanın rekorlar kırdığı bir dönemde bir gün Ziya Bey ile karşılaştım. Bana fonu hatırlattı ve istersem paramı alabileceğimi söyledi. İki gün sonra hesabıma 80 milyon TL geldi. Ziya Bey’in ustaca seçtiği ve arada yükselenleri satarak düşük fiyatlı olduklarını düşündükleri ile değiştirdiği hisse portföyü, iki yıl içinde 40 misli yükselmişti. Yaptığımız hatalardan dersler çıkarmış, usta bir fon yöneticisi olmuş ve bizi eşe-dosta daha fazla mahcup olmaktan kurtarmıştı.

Al-sat ile kalıcı başarı neredeyse imkânsız

Müşterilerinizle ilgili aklınızda kalan bir anekdot anlatabilir misiniz?

1998 yılında yöneticiliğini yaptığım aracı kuruma bir müşteri geldi. Yaklaşık bir milyon dolar tutarında bir hesap açarak hisse senedi alım-satım işlemlerine başladı. Başarılı bir iş adamı olan S.Ü. kısa zamanda borsada işlem yapan büyük yatırımcılar ile dostluklar kurarak borsanın önemli işlemcilerden birisi konumuna geldi. Borsanın yükselme trendinde olmasından da yararlanarak borsadaki varlığını bir buçuk yıl gibi kısa bir süre içinde yedi katına, yani 7 milyon dolar seviyesine çıkardı. Bu başarı ile kendine olan güveni iyice artan S.Ü., bir gün beni arayarak hisse senedi kredisi talebinde bulundu. Kredi kullanmamasını, aksine en az 5 milyon doları borsa dışına çıkarmasını ve bununla o zamanlar getirisi yıllık yüzde sekiz civarında olan otuz yıllık ABD tahvilleri almasını tavsiye ettim.

S.Ü. kredi talebini reddetmem üzerine hesabını o zamanlar yüksek miktarda kredi kullandıran (ve sonradan TMSF’ye devrolan) bir bankaya taşıdı ve eskisine oranla çok daha yüksek boyutlu işlemler yapmaya başladı. Artık şirketimizden çok az işlem yaptığı için durumunu takip edemiyorduk.

2001 krizinin zirve yaptığı günlerden birinde beni arayarak bir hissenin satışında kendisine yardımcı olmamızı rica etti. Elimizden geleni yaptık ve hisselerini satmasına yardımcı olduk. Gün sonunda beni arayarak borsadaki tüm birikimini sıfırladığını söyledi. Çok üzüldüm, karşılıklı helalleşerek vedalaştık.

Yıllar sonra S.Ü. ile bir gün Esenboğa havalimanında uçak beklerken karşılaştık ve sohbet ettik. Kendisine “7 milyon doları nasıl da kaybettin, sevgili dostum?” diye serzenişte bulunduğumda bana, “Ne 7 milyonu, hesabım kriz öncesi 45 milyon dolar seviyesine çıkmıştı” cevabını verdi. O gün S.Ü. ile sohbete dalıp uçağımı kaçırdım ama bu arkadaşımın tecrübesi benim için herkesle paylaşmam gerektiğini düşündüğüm önemli bir ders oldu. Borsada ‘al-sat’ ile para kazanmak ilk bakışta çok kolay gözükebilir, ama sürekli ve kalıcı başarı neredeyse imkânsızdır. Kredi kullanarak yüksek miktarlı alım satımlar yapmanın sonu genelde felakettir.