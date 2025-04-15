Öngörüler güncellendi: Morgan Stanley, Türk bankaları için yeni hedef fiyatlarını açıkladı

Finans devi Morgan Stanley, Türk bankaları için yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Banka, Türk bankaları için hedef fiyatlarını düşürürken; Garanti Bankası için tavsiyesini yükseltti.

"Türk bankaları yüzde 30 değer kaybetti"

Morgan Stanley, takip ettiği Türk bankalarının bu yılın zirve seviyelerine göre yüzde 30 değer kaybettiklerini belirtti.

Banka tarafından yapılan açıklamada "Uzun süre daha sıkı bir parasal duruşun tahminlerimize dahil edilmesi, 2025 mali yılında yüzde 17'lik bir düşüşe neden oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Morgan Stanley'nin raporunda, uzun süre daha sıkı para politikasının Türk Bankaları için marj genişlemesini zorladığı, 300-450 baz puanlık beklentiye karşılık 2025 net faiz marjlarında 200-350 baz puanlık yıllık büyüme öngörüldüğü aktarıldı.

Ayrıca, "Ekonomistlerimiz faiz indirimlerinin Haziran ayında yeniden başlamasını ve Türkiye'de dezenflasyonun etkisiyle 2026 yılında da devam etmesini bekliyor" ifadeleri de kullanıldı. Bunun da 2026'da ortalama net faiz marjlarının +150 baz puan artmasına neden olacağını vurguladı.

Yeni hedef fiyatlar

Garanti Bankası'nı defansif risk için "Ağırlığın Artır" yükselten Morgan Stanley, Yapı Kredi'yi beklenenden daha hızlı faiz indirimi senaryosunda cazip olarak işaretledi.

Morgan Stanley, Garanti Bankası için hedef fiyatını 156 TL'den 145 TL'ye, Akbank için 76 TL'den 64 TL'ye, İş Bankas C için 14,70 TL'den 13 TL'ye ve YKB için 36 TL'den 32 TL'ye çıkardı.