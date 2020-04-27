Online kanallarla e-fatura ödenecek

27 Nisan 2020

Türkiye İş Bankası müşterileri, kendilerine gelen e-faturaları artık İşCep ve internet şubeden kolayca ödeyebilecek. Banka iştiraklerinden İşNet’in geliştirdiği dijital bir platform olan NetteFatura üzerinden e-fatura hizmeti alan işletmeler de e-faturaları için İş Bankası’na tek seferde ödeme talimatı gönderebilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, son dönemde artan mükellef sayısı ve yeni düzenlemeler ile e-fatura, e-SMM gibi elektronik belgeler, ticari hayatın önemli faktörlerinden biri haline geldiğini belirtti. Şimşek “Müşterilerin, İşCep ve internet şubede kendilerine gelen e-faturalara ait son ödeme tarihi, fatura tutarı gibi ödeme bilgilerini takip edebilmelerini ve sadece tek tuş ile kolayca ödeme menüsüne geçerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağladık” dedi.

Bir diğer geliştirme ile de NetteFatura kullanan İşNet müşterilerinin, seçtikleri e-faturaların ödeme bilgilerini İş Bankası’na birkaç tıklama ile işlerinin başından kalkmadan ve başka bir programa, yazılıma gerek kalmadan gönderebileceklerini kaydeden Şimşek, “Dilerse İşCep’ten dilerse de internet şubesinden onaylayarak ödemelerini gerçekleştirecek. Bu entegrasyonlara yenilerini eklemek için çalışmalarımızı sürdürürken, bu hizmetleri daha çok kişiye ulaştırmak için kampanyalar da düzenliyoruz. İşNet ile düzenlediğimiz son kampanya ile e-fatura ve e-SMM’ye geçecek olan İş Bankası müşterilerine bu hizmetleri 1 yıl ücretsiz sunuyoruz” diye konuştu.