Ons altın kasımda sevindirmedi

ABD'de Donald Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden zaferle çıkması, belirtsizlikleri tetikledi. Hem enflasyonun düşüş hızı hem de Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluştu.

Ons altın kasımda yüzde 3,40 değer kaybetti

Seçimden önce rekor seviyeleri test eden altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin görece azalması ve Trump etkisiyle düşüşe geçti. Kasımda 2 bin 536 dolara gerileyen ons altın yüzde 3,40 değer kaybederken ayı 2 bin 650 dolardan tamamladı.

Ancak analistler ons altında yeni yılla birlikte yükseliş öngörüyor. Altının orta vadede olumlu bir tablo çıkarması ve eski rekor seviyesilere yeniden ulaşması bekleniyor.

Ekimde rekor kırmıştı

Ekimde 2 bin 790 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören ons altın, söz konusu ayı yüzde 4,15 değer kazancı ile 2 bin 743 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı ocak-ekim döneminde yüzde 33 değer kazanmış oldu.