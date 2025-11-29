Dünya Gazetesi TV'ye konuk olan WhiteBIT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan kripto piyasasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Turan, kripto varlıkların yatırım aracı olarak kullanılmaya başlandığından beri oynaklığı yüksek varlıklar olduğunu ama özellikle son zamanlarda kurumsal piyasaların kripto varlıklar üzerinde yatırım yapmaya başlamasıyla birlikte sektörün finansal haberlere daha fazla tepki verdiğini, bu tepkilerle birlikte de yatırımcıların çeşitli yönlerde aksiyonlar aldığı bir finansal araca dönüştüğünü söyledi.

Kripto piyasalarındaki düzeltme sağlıklı mı?

Kripto piyasaları 2025’in en sert düzeltmesini yaşarken, toplam piyasa değerinden 1 trilyon dolar silindi.

Bitcoin fiyatı 126 bin dolarla gördüğü rekor seviyesinden 80 bin dolar bandına kadar çekildi.

Peki Bitcoin'de düzeltme bitti mi, yoksa yeni bir ayı piyasası yaşanır mı?

Turan, Bitcoin'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları kaydetti:

"Son dönemde olan yaklaşık yüzde 30'luk Bitcoin düşüşünü bir düzeltme olarak görüyoruz.

Özellike Bitcoin 126 bin dolara çıktığı dönemde yeni yönetimle birlikte dünyadaki kripto varlık ekosistemini regüle etme amacıyla aldığı çeşitli aksiyonlar alınmıştı. Temsilciler Meclisi'ne gönderilen yasa tasarıları olmuştu. Bu gönderdiği genius ve clarity yasa tasarılarıyla aslında kripto varlıkların kim tarafından regüle edileceği, ülke içerisinde nasıl bir kanun ve nizama tabi olacağı ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptılar. Bu da dünyadaki kripto varlıklar üzerindeki regüle olmuş daha fazla kurumsal oyuncunun sektöre girebilmesi açısından pozitif bir algı yaratmıştı.

Artık işin içine kurumsal oyuncular girdiği için, kurumsal oyuncular tabii ki gelen ekonomik veriler ve bu ekonomik verilerin finansal piyasalarda yarattığı etkilerden çok daha ciddi derecede etkileniyorlar. Özellikle ETF'ler aracılığıyla yükselen piyasa fiyatı ETF'lerin bu haberlerden etkilenerek çıkması ve büyük balinaların bu düşüşü fırsat görerek soğuk cüzdanlarından borsalara çekmeleri bir satış hazırlığı gibi algılandı, piyasada bir panik havası yarattı.

Bu yaratılan panik havası ile birlikte de ciddi satışlar olduğunu gördük. Bu düşüşü bununla ilişkilendiriyoruz"

'Balinaların geçici önlem aldığını görüyoruz'

Bitcoin'deki düşüş ve çıkışları incelerken zincir üzeri hareketlere çok dikkat ettiklerini belirten Turan, burada da balinaların kripto varlıklarını herhangi bir kripto borsaya çekip satıp satmadıklarına baktıklarını söyledi. Turan, balinaların sadece ellerindeki varlıkları bir süreliğine sabit coinlere çektiklerinde aslında bu ekosistem içerisinde kalmaya devam etmek istediklerini sadece geçici bir önlem aldıklarını görebildiklerini söyledi.

Turan, diğer taraftan Bitcoin'de yaşanan düşüşü bir fırsat olarak gören yatırımcılar da olduğunu belirterek "Çok ciddi Bitcoin alımları oldu. Düşüşle birlikte sadece tek bir kurumun 8600'ün üzerinde Bitcoin aldığını biliyoruz" dedi.

Turan açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu anlamda bakıldığında aslında uzun vadeli sürdürülebilir kripto ekosistemine yatırım yapmaya devam edecek oyuncuların hala sistem içerisinde kaldığını, kendilerince pozisyonlarını belirlediklerini ve bu fırsatı değerlendirerek ciddi alımlar yaptıklarını görüyoruz"

Bitcoin dibi gördü mü? Daha fazla düşüş yaşanır mı?

Bitcoin'de yaşanan düşüşle birlikte dip fiyatların görülüp görülmediği merak edilirken Turan bu konuya ilişkin "Dibi görmemiş olabiliriz" dedi.

Bitcoin'deki direnç noktalarına değinen Turan, 82- 83 bin doların önemli bir nokta olduğunu, eğer bu noktadan aşağı inseydi Bitcoin'de 72 bin hatta 65 bin dolarların görülebileceğini söyledi.

Turan; Bitcoin'de makroekonomik verileri, piyasadan gelecek haberleri takip eden daha kurumsal oyuncuların süreç içerisindeki hareketleriyle şekillenen bir fiyat hareketi görüleceğini söyledi.