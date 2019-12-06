OPEC kesintileri Aramco’ya yarayacak
Viyana’da toplanan OPEC ve müttefiklerinin petrol arzında 400 bin varil/gün daha kesinti yapması bekleniyor. Kesinti durumunda hisse fiyatının 8.35 dolar olması beklenen Aramco’ya yarayacak, kesinti olmazsae fiyatların gelecek yıl 40 dolara kadar gerileyebileceği uyarısı yapılıyor.
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