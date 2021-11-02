OPEC+ toplantısı öncesi petrol fiyatları beklemede

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, 4 Kasım'da yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde yatay seyir izliyorlar. OPEC'in üretim artırımının Ekim ayında hedefin gerisinde kaldığı haberleri de petrol fiyatlarına destek veriyorlar.

ICE'de Ocak vadeli Brent petrolü düne göre 3 cent artışla 84,74 ve NYMEX'de Aralık vadeli Batı Teksas petrolü düne göre 7 cent kayıpla 83,98 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, piyasa katılımcılarının OPEC+ toplantısında aylık üretim artırımının 400 bin varil/gün olarak devam ettirileceğinin teyit edilmesini beklediklerini ifade ediyorlar.

Dün yayınlanan anket bazlı verilere göre OPEC'in üretimi Ekim ayında planlanan 254 bin varilin altında 190 bin varil seviyesinde artarak 27,50 milyon varil/gün oldu.