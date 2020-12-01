OPEC+ toplantısının 2 gün ertelenmesi petrol fiyatlarını geriletti

OPEC+ üyelerinin Pazar günü ve dün yaptıkları toplantılarda 2021 yılı arz stratejisi üzerinde uzlaşmaya varamamaları ve bugünkü toplantının perşembe gününe ertelenmesinin arz konusunda yarattığı endişeler petrol fiyatlarını geriletti.



ICE'de Brent petrolü bu sabah 47,39 dolarseviyesine kadar düştü ve şu sıralarda düne göre 258 cent kayıpla 47,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.



NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 30 cent kayıpla 45,04 dolar seviyesinde Hem Brent hem de Batı Teksas petrolünde en yakın vadede fiyatlar Kasım ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 27 yükseldi ve bu, koronavirüs salgının Batı'da görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana yaşanan en büyük yükseliş oldu.



Reuters'in 40 ekonomist ve analist ile yaptığı ve dün yayınladığı anket, 2021'de Brent petrolü için ortalama fiyat beklentisinin 49,35 dolar/varil olduğunu ortaya koymuştu.