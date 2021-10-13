OPEC'in günlük ortalama petrol üretimi eylülde arttı
OPEC'in günlük ortalama petrol üretimi eylülde 486 bin varil artış kaydetti.
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük ham petrol üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 486 bin varil/gün artışla 27 milyon 328 bin varil/gün oldu.
OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 139 bin varil/gün artışla 9 milyon 678 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 100 bin varil/gün artışla 9 milyon 662 bin varil oldu.