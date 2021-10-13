OPEC'in günlük ortalama petrol üretimi eylülde arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) günlük ham petrol üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre 486 bin varil/gün artışla 27 milyon 328 bin varil/gün oldu.

OPEC'in aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Suudi Arabistan'ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 139 bin varil/gün artışla 9 milyon 678 bin varil/güne yükseldi. Ülkenin doğrudan iletişime dayalı üretimi 100 bin varil/gün artışla 9 milyon 662 bin varil oldu.