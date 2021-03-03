OPEC+'nın arzı değiştirmemesi olasılığı petrol fiyatlarını yükseltti

OPEC+'ya yakın kaynakların, birçok üyenin üretim miktarının değiştirimemesi taraftarı oldukları yönünde verdikleri bilgiler sonrasında ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 64,19 dolar/varil seviyesiini gördü.



Brent petrolü şu sıralarda düne göre 1,17 dolar artışla 63,87 dolar/varil seviyesinde. NYMEX'de de Batı Teksas petrolü 1,12 dolar artışla 60,90 dolar/varilden işlem görüyor.



Bu arada Khpler tarafından takip edilen kargo trafik verileri OPEC+'nın petrol arzının Şubat ayında Ocak ayına göre 757 bin varil/gü arttığını ortaya koydu. Bu, Şubat ayında üretimin artmayacağı ve Suudi Arabistan'ın üretimi tek taraflı olarak 1 milyon varil/gün kısma taahhütüne rağmen gerçekleşti.