OPEC+'nın üretim artırmama beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti

OPEC+'nın dün başlayan ve bugün devam edecek toplantısında petrol arzında değişiklik yapılmaması yönünde bir karar çıkacağı beklentileri fiyatları yukarı çekti.



Petrol talebinin devam eden koronavirüs salgını nedeniyle kırılgan olmayı sürdüreceği endişelerinin OPEC+'yı üretim miktarında değişiklik yapmamaya yönlendireceği değerlendirmeleri ağır basmaya devam ediyor.



ICE'de brent petrolü bu sabah saatlerinde 64,60 dolar ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü 61,50 dolar seviyesinden işlem görüyorlar. Analistler, petrol fiyatlarının gün içindeki seyrini Rusya ve Suudi Arabistan'ın daha fazla petrol üretimine yaklaşımlarının belirleyeceğine işaret ediyorlar.