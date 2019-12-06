OPEC'ten beklentileri aşan kesinti kararı

06 Aralık 2019

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasındaki 7. Bakanlar Toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

OPEC ve müttefikleri hali hazırda devam eden 1 milyon 200 bin varil/gün düzeyindeki arz petrol arzı kesintilerini günde 500 bin varil artırmak konusunda anlaştı. Beklenti kesintilerin 400 bin varil/gün artırılması yönündeydi.

Bu kararın petrol fiyatlarını artırması ve tarihteki en büyük halka arza hazırlanan Aramco gibi petrol üreticisi şirketlerin hisselerini yükseltmesi bekleniyor.