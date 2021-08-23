Orçay Ortaköy Çay 26-27 Ağustos'ta talep toplayacak

Halka arz kervanına Orçay Ortaköy Çay da katıldı. Geçen hafta onaylanan halka arzının ardından 26- 7 Ağustos tarihlerinde talep toplama süreci başlayacak. Tera Yatırım'ın halka arzına aracılık ettiği Orçay Ortaköy Çay Sanayi A.Ş. (ORCAY) söz konusu tarihlerde "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile 9,90 TL'den halka arz edilecek.

Orçay Ortaköy Çay Sanayi'nin Borsa İstanbul'da halka arzını gerçekleştirecek Tera Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Şirket, sermaye artırımı yoluyla 8.000.000 adet payın halka arzını gerçekleştirecek. Yatırımcılar, Tera Yatırım Online şubesi ve çağrı merkezinden "ORCAY" halka arzına katılabilir ve detaylı bilgi alabilir" ifadesi yer aldı.

Günlük çay üretim kapasitesi 150 ton

Çay üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren şirket, Rize'nin Güneysu ilçesinde 1986 yılında 37 ortağın bir araya gelmesiyle kuruldu. Şirketin kuruluş amacı öncelikle ortakların kendi ürettikleri çayı işlemek ve bunun yanı sıra arta kalan kapasite ile ticari amaçlı çay üretimi ve satışı yapıyor.

Kurulduğu 1986 yılında günlük yaş çay üretim kapasitesi 20 ton olan şirket, yaptığı yatırımlarla günlük yaş çay üretim kapasitesini yıllar içerisinde artırarak 1997 yılında 60 tona, 2001 yılında ise 120 tona çıkardı. Şirketin mevcut durumdaki çay üretim kapasitesi ise günlük 150 ton civarında.