Orge Elektrik CEO’sundan dikkat çeken hisse mesajı

Barış ERKAYA



Borsanın elektrik taahhüt şirketlerinden Orge’nin CEO'su Nevhan Gündüz ve CFO’su Volkan Bayram’la küçük bir gazeteci grubu olarak bir araya geldik. Borsada hisseleri işlem gören şirketle ilgili son gelişmeleri, beklentileri bize aktaran Gündüz, aslında uzun yıllar üst yapı çalışmalarıyla faaliyetlerini sürdüren Orge Elektrik’in cirosunda bir süredir altyapı yani metro işlerinin çok ciddi pay almaya başladığının altını çiziyor. Gündüz, “Eskiden büyük üst yapı projeleri vardı. Fakat bir süredir artık büyük üst yapı projeleri görmüyoruz bu nedenle altyapı projeleri öne çıktı” diyor.



Orge’nin 2014’ten itibaren fark ettiği ve odaklandığı metro projeleri döviz kurlarının artmaya başladığı 2018’den itibaren üst yapı işlerinin yavaşlamasıyla daha da ağırlığını artırmaya başlamış. Mevcut durumda ise CEO’nun söylemine göre İstanbul’daki metro projelerinin neredeyse yüzde 70-80’inin elektrik taahhüt işlerinde Orge yer alıyor.

Üst yapıdan altyapıya hızlı dönüş

Nevhan Gündüz ve Volkan Bayram, mevcut projelerin bitiş hacminin 300 milyon TL’yi bulduğunu söylüyor. Ama yine kendilerinin verdiği bilgilere göre bu sürekli olarak artan bir yekun.



Peki sadece altyapı ile sürekli büyüyen bir hacim kazanılabilir mi?



Gündüz, “Sırf bu sene 30 milyar TL metro işi var. 30 milyar TL’nin elektriğe düşen payı yüzde 20 olsa 6 milyar TL’lik daha mevcut metro projeleri üzerinden oluşacak bir pastadan bahsediyoruz” diyor.



Nitekim bu toplantımızdan birkaç gün sonra Orge, Limak’la Üsküp’teki Diamond Skopje projesinin kablo tedariği konusunda 1 milyon 525 bin Euro + KDV tutarında sözleşme görüşmelerine başladı. Hemen arkasından da Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Projesi’nin elektrik işleriyle ilgili mevcut 953 bin Euro + KDV tutarındaki sözleşmesi, ilave iş alınmasıyla 2.33 milyon Euro + KDV seviyesine ulaştı.



Üst yapı konusunda büyük hacimli projelerin bir süredir görülmediğini söyleyen Gündüz, “Önümüzdeki 3-4 sene yine metro işleri çok hareketli olacaktır. Üstyapı işleri de muhakkak bir yerde başlayacaktır. Şu anda başlamamış olmasının sebebi konjönkturel. Bu durum birkaç sene daha sürebilir” diyerek inşaatta hareketlenmenin biraz zaman alacağını vurguluyor.

Stoklarda dikkat çeken artış

Orge’nin bilançosunda dikkatimi çeken bazı rakamlar var. Soruyorum: “Bilançoda ticari borçlarda biriken ciddi bir rakam var. Bunun sebebi nedir?”



Kurların çok sert yükselişler yaşadığı bir dönemde aslında tam da tahmin ettiğim yanıtı alıyorum:

Stok alımları. Yani bir projeyi alır almaz yüklü stok alımları yapan şirket bir yandan kendini kur farklarına karşı hedge ederken diğer yandan emtia riskini de hedge ediyor.



Bugünkü tonaj fiyatlarından tonaj bağlantısı yapıyor. Takvimi tedarikçiye veriyor. Sonuçta emtiada pandemi ve ardından savaşla birlikte olağanüstü dönemler yaşanıyor. 3 yıl içerinde 6 bin 500 dolardan 10 bin 500 dolara gelmiş bir bakır fiyatı var. Elbette bu aslında bir bilanço yanılsamasından başka bir şey değil. Bu stoklar, taahhüt işlemi gerçekleşip hak edişe döndükçe bu defa bilançonun tam tersi tarafta gelir getirici bir kaleme dönüşecek. Yani stoklar ticari ürün ve hizmete dönecek.



Altyapı işlerine girdiklerinde sektörün çok büyük ölçüde uluslararası dev şirketler tarafında domine edildiğini söyleyen Gündüz, Orge’nin girişiyle bu şirketlerin çoğunun birer birer pazardan çekildiğini, fiyat rekabetine giremediklerini belirtiyor. Şimdi ise çoğu bildiğimiz bu dev yabancı şirketler Orge’nin tedarikçisi olmuş. Yani taahhütçülükten tedarikçiliğe dönmüşler.

En büyük dert: Finansal performansa ayak uyduramayan değer

Gündüz, Orge’nin halka arz edildiği günden bu yana hem ciro hem de karlılık açısından sürekli büyüyen bir şirket olmasına rağmen bu büyümenin piyasa değerine yansımasının aynı hızda olmaması konusunda ise dertli.



2012 yılında ilk halka arzı gerçekleşen şirket, o yıl 1.2 milyon dolar kârla borsaya giriş yapmıştı. 2021 yıl sonu itibariyle şirketin karlılığı 10 milyon dolar. Ciro ise 8.5 milyon dolardan 26 milyon dolara geldi. Şirketin hisse değerleri ise 23 sent seviyelerindeyken bugün 43 sent seviyelerinde.

Patron neden alım yaptığını açıkladı

Bir süredir şirket değerlemeleri üzerine analiz yapan Orge yönetimi, sektörel kıyaslamalar bazında fiyat/kazanç, PD/DD gibi çarpanlarda dengesiz fiyatlamalar olduğunu tespit etmiş. Bu nedenle de uzunca bir süredir hisse geri alım programları uyguluyor. Son alım dalgası ise 16 Ekim 2020’de 4.44 TL fiyattan başladı ve şirketin sermayesinin yüzde 1’ine yakını 6.94 TL fiyat seviyesine kadar Orge tarafından borsadan geri alındı. Daha önce ise 2020 yılına kadar bir geri alım dalgası gerçekleşmiş ve bu yolla toplanan paylar kurumsal yatırımcıya blok halde maliyetin oldukça üstünde bir fiyatla satılmıştı.



Gündüz, “En başta ben şirketin sahibi olmama ve elimde milyonlarca lot hisse olmasına rağmen kendi şirketimin hisselerini ucuz gördüğüm için yatırım yapıyorum” diyor.



Nevhan Gündüz’ün şahsen borsadan topladığı hisse senetleriyle ulaştığı pay ise şirket sermayesinin yüzde 20.95’ine varmış durumda.