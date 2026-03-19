Orta Doğu gerilimi metalleri de vurdu: Bakırda sert düşüş

İran ile İsrail'in Orta Doğu'daki enerji tesislerini hedef alan karşılıklı saldırıları, emtia piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Gelişmelerin ardından Londra Metal Borsası'nda (LME) düşüşler görülürken, jeopolitik risklerin artması sanayi metallerinde satış baskısını beraberinde getirdi.

Enerji tesisleri hedefte

İsrail'in İran'daki Güney Pars gaz sahasına yönelik saldırısının ardından İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz tesisini hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki çatışmaların genişleme ihtimali, piyasalarda belirsizliği artırdı.

Artan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ı tansiyonun düşürülmesi yönünde girişimlerde bulunmaya iterken, çatışmaların sona ereceğine dair net bir işaretin olmaması yatırımcı iştahını zayıflattı. Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş de riskli varlıklar üzerinde ek baskı oluşturdu.

Enflasyon ve faiz endişesi

Minmetals temel metaller araştırma başkanı Wu Kunjin, piyasalardaki baskının arkasında ekonomik belirsizliklerin yattığını belirterek, “Mesele, ekonomi ve enflasyonla ilgili endişeler.

Ham petrol fiyatları yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa, enflasyonu o kadar körüklüyor. Artan petrol fiyatları, faiz oranlarının mutlaka yükseltileceği anlamına gelmez, ancak bu bir olasılık” değerlendirmesinde bulundu.

Bakırda sert geri çekilme

Yıla güçlü başlayan ve ocak sonunda rekor seviyelere ulaşan bakır fiyatları, bu ay yüzde 8'in üzerinde geriledi. Şanghay Vadeli İşlem Borsası'nda bakır, TSİ 08:17 itibarıyla ton başına yüzde 1,1 düşüşle 12.262 dolara indi.

Arz kesintisi riski ve stok etkisi

Metal tüccarları, özellikle alüminyum piyasasında olası arz kesintilerinin küresel üretim faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Buna karşın Çin'de alüminyum ve bakır stoklarının rekor seviyelere ulaşması, fiyatlardaki düşüşün ardından talepte kısmi bir toparlanmayı tetikleyebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Diğer metallerde görünüm

Alüminyum fiyatı ton başına yüzde 0,2 gerileyerek 3.393 dolara düşerken, yıl başından bu yana yükseliş eğilimini korudu. Çinko, nikel ve kalayda da düşüşler kaydedildi.

Öte yandan Singapur'da demir cevheri fiyatı ton başına yüzde 0,3 artışla 107,60 dolara yükseldi.