Orta Doğu gerilimi petrol fiyatlarını yukarı çekti

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef alan misillemeleri, enerji piyasalarında dalgalanmayı artırdı. Jeopolitik risklerin yükselmesiyle birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Petrol fiyatları varil başına yaklaşık 6 dolar artarak 82 doların üzerine çıkarken Asya piyasalarında kısa süreli oynaklık yaşandı. Brent petrol ise sabah saatlerinde 76-77 dolar aralığında işlem gördü.

100 dolar uyarısı

Maybank analistleri, Orta Doğu'daki çatışmaların uzun sürmesi halinde petrolün varil fiyatının 100 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Böyle bir senaryonun küresel ekonomi üzerinde ciddi baskı oluşturabileceği ifade edildi.

OPEC+'ın Nisan ayında günlük 206 bin varillik üretim artışı planladığı hatırlatılırken, fiyatların seyrinde Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğinin belirleyici olacağı değerlendiriliyor.

Dolar güçlenebilir, gelişen ülkeler baskı altında

Analistler, artan jeopolitik gerilimin ABD dolarını destekleyebileceğini, gelişmekte olan ülke para birimlerinin ise baskı altında kalabileceğini belirtiyor. Net petrol ithalatçısı ülkeler arasında Filipinler ve Endonezya'nın risklere daha açık olduğu ifade ediliyor.

Barclays tahminini yükseltti

Barclays, ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının ardından Brent petrol için fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, Brent vadeli kontratları için öngörüsünü 80 dolardan 100 dolara çıkardı.

Raporunda, "Petrol piyasaları Pazartesi günü en kötü senaryolarla karşı karşıya kalabilir. Mevcut durum, Brent'in varil başına 100 dolara ulaşabileceğini gösteriyor" değerlendirmesine yer verdi.