Orta Doğu'da savaş çanları kriptoyu vurdu: Bitcoin'de 'Hamaney' etkisi

Haftanın yedi günü 24 saat işlem gören kripto para piyasaları, Orta Doğu'daki askeri gelişmelerin ardından sert hareketler sergiledi.

Bombardımanın başlamasıyla birlikte dijital varlıklarda satış baskısı artarken, İran'ın İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dahil çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini açıklaması ve Irak'taki ABD bağlantılı üsleri hedef alabileceği yönündeki mesajları piyasalardaki oynaklığı yükseltti.

Ancak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğüne ilişkin ilk haberlerin ardından kripto varlıklarda toparlanma görüldü ve Bitcoin yönünü yukarı çevirdi.

Bitcoin ve Ether'de hızlı yükseliş

İran'ın dini liderin ABD ve İsrail'in askeri operasyonu sırasında hayatını kaybettiğini doğrulamasının ardından, Pazar günü Asya işlemlerinin erken saatlerinde kripto paralarda güçlü alımlar izlendi.

Bitcoin, yüzde 2,21'e kadar yükselerek 68 bin 196 doları test etti. Bir gün önce yüzde 3,8'e varan düşüş yaşayan en büyük kripto para birimi, Singapur saatiyle 11.00 itibarıyla 67 bin 700 dolar civarında dengelendi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sıradaki Ether ise yüzde 4,58'e kadar prim yaparak yeniden 2 bin dolar eşiğinin üzerine çıktı.

60 bin dolar kritik eşik

Uzmanlara göre, küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde hisse senetleri, petrol ve tahvillerde sert bir açılış yaşanması halinde Bitcoin'de yeni bir satış dalgası görülebilir. Bu çerçevede 60 bin dolar seviyesi önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Şubat ayındaki düşüşte bu seviyenin korunmuş olması dikkat çekse de mevcut jeopolitik risklerin daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Vadeli işlemlerde fonlama oranlarının eksi yüzde 6'ya kadar gerilemesi, yatırımcıların kısa pozisyonlarını artırdığını ortaya koyuyor. Açık pozisyon miktarındaki yükseliş ise türev piyasasında riskin yoğunlaştığına işaret ediyor.

Kayıplar aylara yayılıyor

Hafta sonu yaşanan gerileme, Bitcoin'de aylardır süren satış baskısını daha da derinleştirdi. Ekim ayında yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle başlayan düşüş sürecinde Bitcoin, aynı ay 126 bin doların üzerindeki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Bu dönemde altın gibi geleneksel güvenli liman varlıklarındaki yükselişten ise sınırlı ölçüde yararlanabildi.

Güvenli liman tartışması sürüyor

Her ne kadar Bitcoin sıklıkla "dijital altın" olarak nitelendirilse de fiyat hareketleri çoğu zaman riskli varlıklarla paralel seyrediyor. Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesi ve petrol fiyatlarında olası bir sıçrama, küresel riskten kaçış eğilimini güçlendirebilir. Bu durum, kripto piyasalarında dalgalanmanın artmasına neden olabilir.

Analistler, Orta Doğu'daki gelişmelerin seyri ile küresel piyasaların haftaya nasıl başlayacağının, Bitcoin'in kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor.