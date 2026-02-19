Orta Doğu'da savaş senaryosu petrolü tetikledi: Ekimden bu yana en sert artış

Petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri müdahalesinin beklenenden daha erken gerçekleşebileceğine ilişkin haberlerin ardından sert yükseldi. Fiyatlar, ekim ayından bu yana en güçlü günlük artışı kaydettikten sonra yatay bir seyir izledi.

Brent petrol yüzde 4,3'lük artışın ardından varil başına 70 doların üzerinde tutunurken, ABD ham petrolü (WTI) 65 doların üzerinde işlem gördü. Axios'un haberine göre, muhtemel bir ABD askeri operasyonunun haftalar sürebilecek bir takvimle planlandığı belirtiliyor. İsrail hükümetinin ise İran'da rejim değişikliğini hedefleyen bir senaryoyu desteklediği iddia edildi.

Orta Doğu'daki sevkiyatlar riske girebilir

Uzmanlara göre olası bir çatışma, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birini sağlayan Orta Doğu'daki sevkiyatları riske atabilir. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın, yükselen ham petrol fiyatlarının akaryakıt maliyetlerini artırması halinde ara seçimler öncesinde siyasi baskıyla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Diplomasi cephesinde ise taraflar arasında henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. Tahran yönetimi, olası bir nükleer anlaşmanın şartları konusunda "genel bir mutabakata" varıldığını açıklarken, bir ABD'li yetkili İranlı müzakerecilerin iki hafta içinde yeni bir teklifle Cenevre'ye dönmesinin beklendiğini bildirdi. Washington ayrıca son protestolara yönelik müdahaleler nedeniyle bazı İranlı yetkililere vize kısıtlaması uyguladığını duyurdu.

Ukrayna-Rusya görüşmelerinden sonuç alınamadı

Orta Doğu dışında, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmeler yaklaşık 90 dakika sürerken somut bir sonuç alınamadı. OPEC+ üyesi Rusya'da sondaj faaliyetlerindeki yavaşlamanın üretimde ilave düşüşe yol açabileceği ifade ediliyor.

ABD'de ise ham petrol stokları geçen hafta 609 bin varil azaldı. Resmi stok verilerinin Perşembe günü açıklanması bekleniyor.