"Orta vadeli riskler aşağı yönlü"

14 Ekim 2017

Uluslararası Para Fonu (IMF) -Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen 36. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı'nın sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, küresel büyümenin yatırımlarda, ticarette, sanayi üretiminde ve finansal güvendeki güçlenmeyle hızlandığına işaret edildi.

Küresel ekonomideki iyileşmenin orta vadeli risklere karşı yapılması gereken yapısal reformlar için önemli bir fırsat yarattığına işaret edilen bildiride, "Küresel toparlanma tamamlanmış değil, enflasyon birçok gelişmiş ülkede hedefin altında ve potansiyel büyüme düşük kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli riskler genel olarak dengede görünse de rehavete yer yok çünkü orta vadeli ekonomik riskler aşağı yönlü ve jeopolitik gerilimler artıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tüm politika araçları seferber edilecek"

IMF üyelerinin son iki günde yaptığı görüşmeler sonucunda "güçlü, sürdürülebilir, kapsayıcı, istihdam zengini ve dengeli büyüme için tüm politika araçlarını seferber edeceği taahhüdünü" yinelediği raporda, "Bu bağlamda, yapısal reformlar, parasal ve mali politikalar olmak üzere tüm politika araçlarını, hem tek tek hem de toplu olarak kullanacağız." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, ayrıca üyelerin döviz kurlarına rekabet amaçlı müdahalede bulunmayacakları, içe dönük politikalardan kaçınacakları ve küresel finansal istikrarı korumaya kararlı oldukları kaydedildi.

Türkiye'yi Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in temsil ettiği IMFC toplantılarına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: AA