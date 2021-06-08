Orta ve Doğu Avrupa'da sorunlu krediler pandemiden etkilenmedi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından paylaşılan değerlendirmede sorunlu kredilerin yatay seyretmesinde ülke hükümetlerinin ekonomiye müdahalelerinin etkili olduğu kaydedildi.



Kamu destek tedbirlerinin sona ermesi sonrasında ise banka varlık kalitesi durumunun belirsiz olacağı vurgulandı. Kuruluşun dün tarihli raporuna göre, 2020 yılında CEESE olarak da bilinen bölgede sorunlu kredi oranı yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. Oran,

2019 yılı sonunda ise yüzde 3,7 seviyesinde bulunuyordu.

EBRD raporunda, "Her ne kadar en kötü senaryo artık mümkün olmasa da bankaların sorunlu kredi oranlarında kamu destek adımlarının süresinin sona ermesinin ardından yükseliş bekleniyor" denildi.