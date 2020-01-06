Ortadoğu gergin, yatırımcılar tedirgin

06 Ocak 2020

Yeni yıla 'Ortadoğu’ gerilimiyle başlayan piyasalarda negatif fiyatlamalar hakim. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası artan tansiyon, taraflardan gelen açıklamalarla yüksek seyretmeye devam ediyor. İran'ın, ABD'ye kesinlikle askeri karşılık verileceğini, ABD'nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda ise İsrail'in hedef alınacağını açıklanması sonrası, nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerini de askıya alması dikkati çekti.ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Irak'ın yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduğu belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump da İran ve Irak'ı tehdit etmeye devam etti.

Piyasalara yansıyan açıklamalar ve Ortadoğu'daki yaşananların daha zorlu bir hal alabileceği kaygıları yatırımcıları tedirgin ediyor.

Altın zirve yaptı!

Tüm bu gelişmelerin ışığında, özellikle altın ve petrolde sert yükselişler izleniyor. Altının ons fiyatı 1.587 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü. Spot altın yüzde 2'ye yalın primle 1.570 doların üzerinde seyrediyor. Altının gramı ise bugün 304,7 lira zirvesini gördü ve ardından 303 liranın üzerinde dengelendi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.600 dolar, gram altında ise 305 liranın önemli dirençler olduğunu kaydetti.

Brent petrol 70 doların üzerini gördü

ABD ile İran ve Irak arasında artan gerginlik Ortadoğu bölgesinden ham petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı yapıyor. Haftanın ilk iş günü 70,75 dolara kadar çıkan Brent petrol, öğleden sonra 69,5 dolar seviyesinde yer aldı. Brent petrolde teknik olarak 70,45 ile 70,86 dolar aralığının direnç, 70,04 ile 69,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

TL'de kayıplar sınırlı

Türk lirası, dolar ve euro karşısında daha sakin bir görüntü sergiliyor. Dolar/TL 5.97 ve euro/TL 6.69 seviyelerinde. Geçtiğimiz haftalarda yılsonu yeni pozisyon alma isteksizliğinin azalmasıyla 5.95 civarında dar bantta seyreden dolar/TL İran-ABD gerilimiyle 5.9790'a kadar yükselmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise 5.9770 seviyeleri test edildi. TL'deki değer kaybının sınırlı kalmasında, kamu bankalarının döviz satışı tarafında aktif olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Kurda jeopolitik gelişmelerin yanı sıra TCMB'nin hamleleri de yakından takip ediliyor.

Merkez, Ocak ayını pas geçer mi?

Enflasyon verisi sonrasında, 16 Ocak'ta yapılacak olan faiz toplantısına ilişkin beklentiler farklılaşmış durumda. Bazı analistlere göre, yıllık enflasyonun yüzde 11.8 şeklinde gerçekleşmesi ve jeopolitik risklerin yeniden artması TCMB'nin Ocak ayı toplantısı faiz indirim beklentilerini kısmen de olsa törpüledi. Son swap hamleleri sonrasında ortalama fonlama maliyeti yüzde 11'in altında oluşuyor. Bu durumun da TCMB'nin faiz indirimini ötelemesi ihtimalini artırdığı belirtiliyor.

Borsada satış ağırlıklı seyir etkili

Borsa İstanbul'da ise aşağı yönlü seyir devam ediyor. 115 binden dönen BIST 100, destek olarak gösterilen 111.211 seviyelerine kadar gevşedi. Bu destek seviyesinden bir miktar tepki alımı gören endeks, kapanışı yüzde 2 düşüşle 111.412 seviyesinden gerçekleştirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Faiz cephesinde değişim ihaleleri izleniyor

Tahvil bono piyasasında, cuma günü spot kapanışta yüzde 12.32 seviyesinde yer alan 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi bugün 12.44 seviyesinde. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 11.77 seviyesinde yatay. Hazine yoğun itfa dönemlerinde yeni borçlanma yerine tahvil takası anlamına gelen değişim (switch) ihalelerine bu hafta başlıyor

Yarın 3 değişim ihalesi gerçekleştirilecek. İlk değişim ihalesinde 5 Şubat itfa tarihli sabit kuponlu senet 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

İkinci ihalede 11 Mart itfa tarihli değişken faizli senet 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetin ihracı gerçekleşecek.

Üçüncü ihaleyle de 1 Nisan itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

S&P: Körfez bölgesinde riskler arttı