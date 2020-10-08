'Ortak borçlanma Avrupa için olağan bir hal almamalı'
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Merch, Euro Bölgesi ortak borçlanma kağıdı ihracının, normal bir durum haline gelmemesi gerektiğini söyledi.
Euro Bölgesi ortak borçlanma kağıdı ihracını kalıcı bir araç haline getirmenin AB'nin temal taşı olan anlaşmada değişiklik gerektiğini belirten Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Yves Merch, "Ortak problemlere ortak bir yaklaşım sergilemek bize iyi hizmet eder. Ancak bu fırsatı sorumlulukların açık şekilde çizilmesi için kullanmalıyız" dedi.