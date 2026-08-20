Otel devinde oda anahtarı skandalı CEO koltuğundan oldu

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İngiltere’nin en büyük ekonomik otel zincirlerinden Travelodge, odalara erişim güvenliğinde yaşanan ciddi ihlallerin ardından yönetim krizine sürüklendi. Kadın müşterilerin kaldığı odalara onların izni olmadan erkeklere anahtar verilmesiyle bağlantılı vakalar kamuoyunda büyük tepki yaratırken CEO Jo Boydell görevinden ayrıldı.

Boydell’in yerine geçici olarak Mali İşler Direktörü Ray Reidy getirildi. Reidy, yeni CEO belirlenene kadar iki görevi birlikte yürütecek.

Anahtarı verdiler, saldırı otel odasında gerçekleşti

Krizin merkezindeki en ağır olaylardan biri Aralık 2022’de Maidenhead’deki bir Travelodge otelinde yaşandı. Otel çalışanları, bir kadın müşterinin erkek arkadaşı olduğunu söyleyen kişiye kadının onayı alınmadan oda numarası ve anahtar kartı verdi.

Adam odaya girdikten sonra uyuyan kadına cinsel saldırıda bulundu. Saldırgan bu yıl şubat ayında suçlu bulunarak yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın ardından şirketin yaklaşımı da eleştirilerin odağına yerleşti. Mağdur, daha sonra Travelodge tarafından kendisine 30 sterlinlik iade önerildiğini açıkladı. Şirket ise sürecin ele alınışında hata yaptığını kabul ederek özür diledi.

İkinci vaka krizi daha da büyüttü

İlk olay üzerindeki tartışmalar sürerken ağustos ayında ortaya çıkan ikinci bir vaka Travelodge üzerindeki baskıyı artırdı. Londra’daki bir Travelodge oteline kendisini şiddet uygulayan bir erkekten uzaklaştırmak amacıyla giden kadın müşterinin bulunduğu odaya da izinsiz erişim sağlandı.

Kadını takip eden erkek, otel çalışanlarından oda anahtarı aldı ve odaya girdikten sonra kadına fiziksel saldırıda bulundu. Böylece sorun tek bir otelde yaşanan münferit bir hata olmaktan çıkarak zincirin oda erişim prosedürlerinin tamamına ilişkin soru işaretlerine dönüştü.

Travelodge’ın İngiltere, İrlanda ve İspanya’da 600’ün üzerinde otel işletmesi ve her yıl milyonlarca müşteriyi ağırlaması, güvenlik tartışmasının şirket açısından yarattığı itibar riskini daha da büyüttü.

Parlamento devreye girdi, kurallar değişti

Olay İngiliz Parlamentosu’na kadar taşındı. Milletvekilleri Travelodge yönetiminden şirketin güvenlik politikalarını açıklamasını isterken hükümet kanadından da şirketin kadın müşterileri korumak için daha ciddi önlemler alması gerektiği yönünde mesajlar geldi.

Travelodge mart ayında yaptığı açıklamada hatalar yapıldığını kabul etti ve ek veya yedek oda anahtarlarının yalnızca odada kalan müşterinin açık izniyle verilebilmesi için kuralların değiştirildiğini duyurdu. Yeni uygulama şirketin otellerinin tamamına yayılırken yaklaşık 12 bin müşteriyle doğrudan çalışan personele eğitim verildi.

Şirket ayrıca güvenlik prosedürlerini bağımsız incelemeye açtı. İngiltere’deki odalarda ek kapı kilitlerinin kontrol edilmesi, çalışan eğitimlerinin genişletilmesi ve kadınlara yönelik şiddet konusunda uzmanlardan destek alınması da yeni güvenlik programına dahil edildi.

Gelir arttı ama yönetim koltuğu boşaldı

Boydell’in ayrılışı Travelodge’ın finansal olarak büyümeyi sürdürdüğü bir döneme denk geldi. Şirketin 2026’nın ilk yarısındaki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 491,3 milyon sterline çıktı.

Düzeltilmiş FAVÖK ise 47,3 milyon sterlinden 47,9 milyon sterline yükseldi. Böylece Travelodge ticari performansını korurken şirketin gündemini finansal sonuçlardan çok müşteri güvenliği ve yönetim değişikliği belirledi.

Boydell, Travelodge’a 2013 yılında katılmış, 2022’de CEO olmuştu. Yaklaşık 13 yıllık şirket kariyerinin ardından gelen istifa, otel zincirinin şimdi yalnızca yeni bir yönetici değil, müşteriler nezdinde kaybettiği güveni yeniden kazanacak bir güvenlik sistemi oluşturmasını da zorunlu hale getirdi.