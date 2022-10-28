Otokoç'un bono-tahvil satışı 1,43 milyar liraya yaklaştı

Otokoç Otomotiv, nitelikli yatırımcılara 2022 yılı içerisinde toplam bono-tahvil satışı tutarının 1,43 milyar TL düzeyine yaklaştığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Önder Kutman, şu bilgileri verdi:

"2022 yılı içerisinde nitelikli yatırımcılara yönelik yaklaşık 1,43 milyar TL tutarında, ortalama vadesi 9 ay olan finansman bonosu ve tahvil ihracı gerçekleştirdik. Piyasadan sağladığımız bu kaynağı özellikle araç kiralama işimizde kullanacağız. Reel sektörün fon kaynağı bulmakta güçlük çektiği ve sınırlı ihraç gerçekleştirebildiği piyasada, ihraçlarımıza talep tutarının ortalama iki buçuk katı talep gelmiş olması, yatırımcıların Otokoç Otomotiv’e olan güvenini tekrar gösterdi. Tüm yatırımcılarımıza gösterdikleri bu güven için teşekkür ediyoruz."

Kutman, ihtiyaca göre önümüzdeki dönemde de ihraçları sürdürme planında olduklarını aktardı.