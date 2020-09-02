Otomobil almak isteyen kamuya gitti

02 Eylül 2020

ŞEBNEM TURHAN

Tüketiciler yılın ilk 7 ayında her türlü finans ihtiyacı için kamu bankalarına başvurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre kamu mevduat bankalarının kullandırdığı konut kredisi 2019 sonuna göre yüzde 45,24, ihtiyaç kredisi yüzde 59,67 taşıt kredisi ise yüzde 91,66 artış gösterdi. Yerli mevduat bankaları da ihtiyaç ve konut kredilerinde güçlü bir büyüme sağlarken yabancı mevduat bankalarının taşıt kredilerinin gerilemesi dikkat çekti. Kamu mevduat bankaları taşıt kredisinde yabancı mevduat bankalarında olan sektör birinciliğini de eline geçirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu( BDDK), temmuz ayına ilişkin bankacılık sektörü verilerini yayımladı. Temmuzda haziran ayında başlayan kamu bankalarının tüketici kredilerine yönelik kampanyalarının etkisi büyük oldu. Kamu mevduat bankaları konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri için düşük faiz oranlı kredi kampanyalarını haziran ayı itibariyle devreye almışlardı. Ağustos ayı itibariyle ise Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımlarıyla kredi faizleri yeniden yükselişe geçti.





Yabancı mevduat bankalarında kayıp

BDDK verilerine göre kamu mevduat bankalarının 2019 sonunda 1 milyar 162 milyon lira olan taşıt kredileri temmuz itibariyle 2 milyar 227 milyon liraya çıktı. Bu yılsonuna göre yüzde 91,66’lık güçlü bir artışa işaret ediyor. Taşıt kredileri haziran ve temmuz aylarında kamu mevduat bankalarında hızla yükselirken yabancı mevduat bankalarında ise istenilen ivme yakalanamadı. Yabancı sahipli mevduat bankalarında taşıt kredilerinde yılsonuna göre yüzde 0,44 azalma var. Temmuzda yabancı mevduat bankalarında taşıt kredileri 2 milyar 140 milyon lira oldu. Yerli özel mevduat bankalarında ise yılsonuna göre temmuzdaki artış yüzde 23,5. Yerli özel mevduat bankaları da taşıt kredilerini 2 milyar 125 milyon liraya yükselttiler. Konut kredisinde kamu mevduat bankalarının tartışmasız bir liderliği bulunuyor. Kamu mevduat bankalarının konut kredileri yılsonuna göre yüzde 45,24 yükseldi ve temmuz itibariyle 163 milyar 524 milyon liraya çıktı. Konut kredisi faizleri de ağustos ayı itibariyle artışta. 21 Ağustos itibariyle konut kredisi faizleri yıllık yüzde 11,66’ya yükseldi. 14 Ağustos haftasında ise yüzde 9,99 seviyesindeydi. Ağustos verilerinde konut kredisi kullanımı için bir ivme kaybı bekleniyor. Yerli özel mevduat bankaların konut kredisinde yılsonuna göre büyüme ise yüzde 4,19 seviyesinde. Yabancı mevduat bankalarının konut kredilerinin yılsonuna göre büyümesi yüzde 1,63’te kaldı.

İhtiyaçta mevduat bankalarında güçlü ivme

İhtiyaç kredilerinde ise tüm mevduat bankalarında hızlı bir yükseliş var. Ancak yine de kamu mevduat bankaları yılsonuna göre yakaladıkları yüzde 59,67 artışla zirvede yer alıyor. Kamu mevduat bankalarının ihtiyaç kredileri 151 milyar 72 milyon liraya çıktı. Aslında korona-virüs pandemisi öncesinde yerli özel bankalar 102 milyar 196 milyon lira ile ihtiyaç kredisinde birinci sırada idi. Yerli özel mevduat bankaları yılsonuna göre yüzde 27,91’lik artış sağladılar ihtiyaç kredisinde. Yabancı sahipli mevduat bankaları da yılsonuna ihtiyaç kredilerinde yüzde 23,11 büyüdü.

Sektörde toplam kredi büyümesi yüzde 27,2



BDDK açıklamasına göre Temmuz 2020 döneminde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 milyar 836 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 yılsonuna göre 1 trilyon 128 milyar 19 milyon TL yani yüzde 25,1 arttı. Temmuz 2020 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 377 milyar 534 milyon TL, menkul değerler 961 milyar 050 milyon TL olarak belirlendi. 2019 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 25,1, krediler toplamı yüzde 27,2, menkul değerler toplamı ise yüzde 45,4 büyüme gösterdi. Temmuz ayında kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,25’e geriledi. Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 yılsonuna göre yüzde 25 artışla 3 trilyon 209 milyar 480 milyon TL oldu. 2019 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 14,8 artışla 564 milyar 827 milyon TL olurken, Temmuz 2020 döneminde sektörün dönem net kârı 38 milyar 981 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,21 seviyesinde bulunuyor.