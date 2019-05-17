Otomobilde anlaşma için 6 ay süre

17 Mayıs 2019

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği ve Japonya ile ticaret görüşmelerine daha fazla zaman tanımak amacıyla ithal otomobil ve parçalarından gümrük vergisi alıp almama kararını azami altı ay süreyle ertelediğini açıkladı.

Ancak açıklamada Trump'ın ithal otomobil ve parçaların ABD'nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı tespitini kabul ettiği belirtildi.

Trump'ın ithal otomobil ve parçaların ABD otomotiv sanayine zarar verip vermediğine yarına kadar karar vermesi gerekiyordu.

Trump, 180 gün süresince müzakere yürütmesi ve tespitlerini kendisine iletmesi için ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i görevlendirdi. Lighthizer müzakerelerde herhangi bir anlaşmaya varamayacak olursa "önlem alınıp alınmaması ve alınacak önlemlerin niteliği" konusunda yine Trump karar verecek.

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Kaynak: Reuters