Otomotiv hisseleri ekimde karışık seyretti: 4'ü kazandırdı, 3'ü kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören 8 otomotiv şirketinden 4'ü yatırımcısına kazandırırken, 3'ü kaybettirdi. Geçen ay bir otomotiv şirketinin hisseleri ise yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da geçen ay Karsan, yüzde 2,95 ile hisseleri en çok değerlenen otomotiv şirketi oldu. Karsan'ı yüzde 2,50'lik yükselişle Doğuş Otomotiv ve yüzde 1,93'lük artışla Tofaş ve yüzde 0,20 ile Ford Otosan hisseleri izledi.

Geçen ay Tümosan hisseleri yüzde 3,35, TürkTraktör hisseleri yüzde 4,12, Otokar hisseleri yüzde 10,34 gerilerken, Anadolu Isuzu hisseleri aylık bazda değişim göstermedi.

Geçen ay 3 otomotiv şirketi Busworld Europe 2025'te boy gösterdi

Şirketlere ilişkin geçen ay öne çıkan gelişmelere bakıldığında, Karsan, İtalya'nın Bari kentinde açılan 42 elektrikli otobüs ihalesini kazandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın İtalya bayisi KMobility işbirliğiyle kazandığı ihale kapsamında, 18 metre uzunluğundaki yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA otobüslerinin, teslimatlarının Haziran 2026'da yapılması planlanıyor.

Ayrıca geçen ay Karsan, Belçika'da düzenlenen Busworld Europe 2025 fuarında 3 yeni modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "3 tanıtım tek vizyon" anlayışıyla fuara katılan Karsan, Otonom e-JEST'in dünya tanıtımını yaptı. Ayrıca Toyota işbirliğiyle geliştirilen e-ATA Hidrojen ve markanın otonom yolculuğuna işaret eden Karsan AI (Autonomous Intelligence) çözümleri de ilk kez tanıtıldı.

Aynı fuara Otokar da katılım sağladı. Şirket, fuarda 7 aracıyla yer aldı. Avrupa pazarındaki büyümesini sürdürdü. Şirket, Belçika'daki fuarda elektrikli ve otonom araç teknolojilerindeki gücünü uluslararası sahnede sergiledi.

Anadolu Isuzu da fuara farklı ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geniş model seçenekleriyle katıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, fuarda Grand Toro XL ve Citiport 12 Class 2 modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli Novociti Volt, NovoVolt ve Citivolt 12 araçlarını tanıttı.

Doğuş Otomotiv ise üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 10 Kasım'da açıklayacağını duyurdu.

Tofaş, paylarının tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Stellantis Otomotiv Pazarlama AŞ (Stellantis Türkiye) ile kolaylaştırılmış usulde birleştirme işlemine Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) onay verdiğini duyurdu.

Tümosan, fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraççı kuruluş olarak şirketi KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 4 milyar lira ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin tavan başvurusuna SPK tarafından onaylandığını bildirdi.

TürkTraktör, 2025 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. TürkTraktör yılın ilk 9 ayında 21 bin 244 adet traktörü banttan indirirken, Türkiye'deki traktör üretiminin yüzde 62'sini, ihracatının ise yüzde 73'ünü karşıladı.

TürkTraktör'ün 2025 üçüncü çeyrek finansal verileri doğrultusunda net karı 917 milyon TL, toplam cirosu 39 milyar 220 milyon TL ve FAVÖK marjı ise yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Piyasa değerinde Ford Otosan ilk sırada yer aldı

Halka açık 8 otomotiv şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip şirket olan Ford Otosan, ekim ayını 348 milyar 278 milyon 175 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Bu dönemde Ford Otosan'ı, 132 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle Tofaş, 55 milyar 140 milyon lirayla Otokar, 54 milyar 736 milyon 580,6 bin lirayla TürkTraktör, 39 milyar 666 milyon lirayla Doğuş Otomotiv, 14 milyar 477 milyon 400 bin lirayla Anadolu Isuzu, 12 milyar 604 milyon lirayla Tümosan Motor ve Traktör, 9 milyar 738 milyon lira piyasa değeriyle Karsan Otomotiv takip etti.

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin hisseleri de karışık seyretti

Dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinin hisse performanslarında karışık bir seyir izlendi.

Yeni yatırım ve iş birliği anlaşmaları şirketlerin hisse fiyatlarını olumlu etkilerken, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, ticari gerginlikler ve tedarik sıkıntıları hisse performansı üzerinde baskı oluşturdu.

Hollanda'nın Çinli yarı iletken üreticisi Nexperia'nın ülkedeki faaliyetlerini "tespit edilen ciddi yönetim aksaklıkları" nedeniyle kontrolüne alması da otomotiv şirketlerini etkiledi.

Ekim ayında yatırımcısına Güney Kore merkezli Hyundai Motor Company yüzde 34,9, ABD'li General Motors Company yüzde 12,6, Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv şirketi Stellantis NV yüzde 10,1, ABD'li Ford Motor Company yüzde 9,8, Japon Toyota Motor Corporation yüzde 6,9, Alman Mercedes yüzde 4,3 kazandırdı.

Hyundai ve Nvidia, otonom araçlar, akıllı fabrikalar ve robotik ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesinde işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı. Şirketin Hindistan'a 2030 yılına kadar 5 milyar dolarlık yatırım yapacağına ilişkin haberler de hisse performansını olumlu etkiledi.

General Motors'un hisseleri yatırımcıların gümrük tarifelerinin şirketin kazançları üzerindeki etkisinin minimum düzeyde olacağına dair beklentilerle yükseldi.

Stellantis NV'nin de bilançosu iyi geldi. Şirket, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde gelirinde yüzde 13 artış bildirdi.

Ford Motor Company'nin hisselerindeki yükseliş elektrikli araç geliştirmeye yapılan yatırımlar ve otomotiv teknolojisi inovasyonu için artan ortaklıklar gibi son dönemdeki stratejik hamlelere dayanıyor. Ford, ana faaliyet alanını da güçlü tutuyor.

Toyota Motor Corporation'ın ABD'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacağına yönelik haberler de şirketin borsalarda başarılı bir performans göstermesini sağladı.

BMW yatırımcısına yüzde 5'in üzerinde kaybettirdi

Bu dönemde borsalarda Japon ​​​​​​​Honda Motor Company yüzde 1, Alman ​​​​​​​Volkswagen AG yüzde 1,7, Japon çok uluslu otomotiv şirketi Nissan Motor Company yüzde 2,8, Çinli SAIC Motor Corporation Limited yüzde 2,9, Fransız Renault SA yüzde 3,2, Alman BMW yüzde 5,7 kaybettirdi.

​​​​​​​Honda Motor Company, çip tedarik anlaşmazlıkları nedeniyle Meksika'daki otomobil üretimini durdurdu.

​​​​​​​Volkswagen AG'nin 3. çeyrek zararı olan 1 milyar avroyu aştı. Alman otomobil devi, ABD'nin gümrük vergileri ve iştiraki Porsche'nin elektrikli araçlara geçiş sürecindeki sorunlarla mücadele ediyor.

Şirket, artan ticaret tarifeleri ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz hacim etkileri, yıllık bazda bize 5 milyar avroya kadar yük getirdiğini bildirdi.

Çin devletine ait otomobil şirketi SAIC Motor Corporation Limited Çin ve Hindistan arasında devam eden jeopolitik gerilimler nedeniyle Hindistan'daki JSW Group'taki ortak girişimindeki yüzde 49 hisselerini azaltmaya hazırlandığına dair haberler de bu şirketin hisse performansı üzerinde baskı oluşturdu.