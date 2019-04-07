Otomotiv şirketleri cepten yedi

07 Nisan 2019

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü şirketlerinin net karı geçen yıl 3 milyar 438 milyon liraya ulaştı.

Borsa İstanbul'da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve 2018 yılına ilişkin finansal tablolarını açıklamış olan 8 şirketin toplam net karı, bir önceki yıla göre sadece yüzde 3,5 artarak 3 milyar 438 milyon liraya yükseldi. Satışlarını yüzde 10 artıran otomotiv şirketlerinin karı, yıllık enflasyonun yüzde 20,3 olduğu 2018'de oldukça sınırlı bir artış kaydetmiş oldu.

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinden 5'i geçen yılı karla, 3'ü ise zararla kapattı. Söz konusu dönemde Otokar'ın karını yüzde 65 artırması dikkati çekerken, Karsan Otomotiv'in kardan zarara geçtiği görüldü.

Ford Otosan 1 milyar 683 milyon lirayla en yüksek kar açıklayan otomotiv şirketi olurken, aynı zamanda karını önceki yıla göre yaklaşık yüzde 13 artırarak en iyi performans gösteren ikinci şirket oldu. Otokar ve Ford Otosan'ın ardından karını artıran üçüncü şirket ise yüzde 3,7 ile Tofaş Otomobil Fabrikası oldu. 2018'de 1 milyar 330 milyon lira kar açıklayan Tofaş Otomobil Fabrikası, 2017'nin aynı döneminde 1 milyar 283 milyon lira net kar elde etmişti.

Otomotiv şirketleri arasında, 2018'de en yüksek zararı açıklayan, 67 milyon 226 bin lira ile Anadolu Isuzu oldu. Karsan 2017'deki 6 milyon 907 bin liralık kardan 2018'de 23 milyon 388 bin lira zarara geçerken, Tümosan Motor ve Traktör'ün zararı da yaklaşık yüzde 70 arttı. Tümosan Motor ve Traktör, 2018'i 22 milyon 231 bin lira zararla tamamladı.

Otomotiv şirketlerinin toplam satışları 70 milyar lirayı aştı

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin toplam satışları geçen yıl 2017'ye göre yüzde 10 artarak 71 milyar 217 milyon liraya ulaşırken, Karsan Otomotiv, satışlarını yüzde 51 artırarak bu alanda en iyi performansı gösterdi. Karsan'ın satışları 1 milyar 442 milyon liraya çıkarken, 2017'ye göre satışları azalan otomotiv şirketleri ise sırasıyla Tümosan Motor ve Traktör, Doğuş Otomotiv, Türk Traktör ve Otokar oldu.

Karsan'ı satış artışında sırasıyla yüzde 31 ile Ford Otosan, yüzde 23 ile Anadolu Isuzu ve yüzde 6,5 ile Tofaş Otomobil Fabrikası izledi.

Otomotiv şirketlerinin toplam aktifleri 2018'de 41 milyar 56 milyon liraya çıkarken, en yüksek aktife sahip otomotiv şirketi 13 milyar 184 milyon lira ile Ford Otosan oldu.

Otomotiv şirketlerinin toplam öz kaynakları önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı da olsa arttı. 2018'de 5 otomotiv şirketinin öz kaynağı gerilerken, Otokar, Ford Otosan ve Tofaş Otomobil Fabrikası bu bilanço kalemindeki artış ile öne çıktı.

Otomotiv şirketlerinin hisseleri 2018'de sert düştü

Borsada işlem gören otomotiv şirketlerinin hisselerinin fiyatı 2018'de ortalama yüzde 34 değer kaybetmişti. Sektörde satış ve karlılıklardaki olumsuz gelişmelerin etkisiyle ortalamada BIST 100 endeksine göre daha kötü performans gösteren otomotiv şirketlerinin tamamı yılı düşüşle tamamladı.

BIST 100 endeksi 2018'de yüzde 21 gerilerken, otomotiv şirketlerinin 6'sı endeksin üzerinde kayıp yaşadı. 2018'de yatırımcısına en fazla kaybettiren otomotiv sektörü hissesi yaklaşık yüzde 53 ile Türk Traktör olurken, kayıp yaşasa da endekse göre daha iyi performans gösterenler ise yüzde 11,9 düşüşle Ford Otomotiv ve yüzde 18,6 azalış ile Karsan oldu.

Kaynak: AA