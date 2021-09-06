OVP’ye göre yılın geri kalanında dolar ortalaması 8,80 olmalı

Orta Vadeli Program’da ortalama dolar/TL beklentileri de şekillendi. GSYH verilerinden yapılan hesaplamalara göre; bu yılın ortalama dolar kuru 8,30 TL. Dolar/TL 2022'de ortalama 9,27 TL, 2023'te ise 9,77 TL, 2024'te 10,27 TL olacak.

OVP Dönem Dolar/TL Ort. Artış (%) 2021 8,30 2022 9,27 11,7 2023 9,77 5,3 2024 10,27 5,1

OVP’de kur öngörüleriyle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Yatırım Direktörü Tufan Cömert, “Bu yıl USDTRY ortalaması 8,30 alınmış. Sene başından bu yana ortalama 8,07. Bu durumda bugünden sonra kurun ortalamada 8,80 olması lazım” tespitini paylaştı.

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş ise “Dolarda dört ayın ortalaması 8,84 öngörüldüğüne göre düz mantıkla bu düzeyin en geç ekim sonunda oluşacağı söylenebilir. Bu da şimdiki 8,30'a göre iki ayda yüzde 6,5 artış anlamına gelir. Dolarda iki ayda yüzde 6,5 artış olacaksa faiz artışı hiç gündemde değil demektir” yorumunda bulundu.