OYAK, 5 çimento şirketini birleştiriyor

16 Aralık 2019

OYAK’ın çimento sektöründe faaliyet gösteren, Adana Çimento, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verdi.

Açıklama KAP'a yapıldı

Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, • 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.