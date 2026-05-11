OYAK, Hektaş hisselerinde dev bir satış gerçekleştirecek

Oyak, Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS) sermayesinde sahip olduğu ve borsada işlem görmeyen statüdeki 843 milyon TL nominal değerli payların satışına karar verdi. Söz konusu miktar, şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 10'luk kısmına tekabül ediyor. Satış işlemi, Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında belirlenecek bir üçüncü kişiye gerçekleştirilecek.

Hektaş pay satışı geliri borç yükünün azaltılmasında kullanılacak

Pay satış işlemi karşılığında Oyak'a ödenecek bedel, Hektaş'ın borç yükünün azaltılmasını sağlamak üzere finansman desteği olarak şirkete aktarılacak. Bu tutarın, şirket tarafından gerçekleştirilecek tahsisli sermaye artırımına mahsup edilmek üzere sermaye avansı olarak ödenmesine karar verildiği bildirildi. İşlemle birlikte şirketin finansal yükümlülüklerinin hafifletilmesi planlanıyor.

Toptan satış işlemleri için aracı kurum görevlendirilecek

Söz konusu pay satış işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla aracılık edecek bir yatırım kuruluşunun görevlendirilmesine karar verildi. İlgili kurum, Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde satış sürecini yönetecek. İşlemle bağlantılı her türlü sözleşme ve belgenin imzalanması için gerekli idari süreçler başlatıldı.

Konuyla ilgili tüm gelişmelerin mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırımcılarla paylaşılacağı bildirildi. Payların satış fiyatı ve işlem takvimi, prosedürlerin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak. Şirket, sermaye avansı ödemesinin ardından tahsisli sermaye artırımı için yasal süreçleri yürütecek.

Piyasalar, satışın gerçekleşeceği birim fiyatı ve tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru takvimini takip edecek.