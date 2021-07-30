OYAK Yatırım ile Albaraka Türk’ten sermaye piyasalarına katkı

Albaraka Türk ile OYAK Yatırım, finansal ekosisteme katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliği çerçevesinde Albaraka Türk müşterileri, OYAK Yatırım ile sermaye piyasalarına hızlı ve kolay erişim sağlarken, katılım bankacılığına uyumlu yeni ürünlere yatırım yapma fırsatını yakalayacak.

Müşteriler, OYAK Yatırım hesabı açmak, katılım bankacılığına uygun hisse senedi alım-satımı yapmak, halka arzlara katılmak gibi tüm işlemlerini şubeye gitmeden dijital ortamda yapabilecek.

Ayrıca, OYAK Yatırım ile Albaraka Türk arasında katılım bankacılığı prensiplerine uygun yeni ürünler de geliştirilecek.

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Müşterilerimizin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmak için kendi bünyemizde her türlü adımı atarken, buna yönelik iş birliklerini de geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda OYAK Yatırım'la hayata geçirdiğimiz bu iş birliğimiz ile birlikte müşterilerimizin bu konudaki taleplerini karşılama noktasında büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal ise gerçekleştirilen iş birliği ile Albaraka Türk müşterilerinin sermaye piyasasındaki ürünlere ulaşımını kolaylaştırarak hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de yatırımcıların birikimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.