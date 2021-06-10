Oyak Yatırım, ilk gününde 'tavan' yaptı

2-4 Haziran tarihlerinde talep topladıktan sonra 18,65 halka arz fiyatıyla borsaya açılan Oyak Yatırım, ilk işlem gününde 'tavan' yaptı ve açılış seansında 20,50'ye tırmandı.



OYAK Yatırım'ın halka arz büyüklüğü 525,9 milyon TL olarak açıklanmış ve şirketin halka arzına 50 bin 714 yurtiçi bireysel yatırımcı talep göstermişti. OYAK Yatırım’ın sermayesinin 88,3 milyon TL’den 94 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5,7 milyon TL nominal değerli pay ve mevcut ortaklardan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahip olduğu 22,5 milyon TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 28,2 milyon TL nominal değerli pay halka arz edildi ve tamamı satıldı.