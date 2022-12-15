Oyak Yatırım, Türkiye ortalamasını ikiye katladı

Merkezi Londra'da bulunan OCR Labs, OYAK YATIRIM ile yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor. Oyak Yatırım kimlik doğrulama çözümleri konusunda iş birliği yaptığı OCR Labs sayesinde hesap açmak isteyen herkesi Pratik Hesap mobil uygulaması üzerinden şubeye gitmeden veya herhangi fiziksel bir etkileşime girmeden karşılayabiliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) açıkladığı verilere göre hesap açmak için uzaktan yapılan başvuruların ortalama yüzde 45’i başarılı olurken, Oyak Yatırım’da bu oran yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.

"Şubeden hesap açmak tarih oldu"

Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, elde ettikleri kimlik doğrulama başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Oyak Yatırım olarak teknolojiyi etkin kullanarak müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Dijital kimlik doğrulama alanında lider şirketlerden OCR Labs’ın çözümleri sayesinde Oyak Yatırım hesabı açmak isteyen kullanıcılarımızı şubeye çağırmadan ve pek çok belgeyi imzalatmadan Pratik Hesap mobil uygulaması üzerinden doğrulayabiliyoruz. Ayrıca kısa süren bir görüşmeyle tüm kontrolleri yapıp müşterilerimize üstün bir deneyim sunabiliyoruz. Bu yolla alternatif dağıtım kanallarımızdaki yükü azaltırken hata oranını da neredeyse sıfıra indirebiliyoruz” dedi.

"Tüketici dijitalleşme istiyor"

OCR Labs Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Russ Cohn ise “Dünya artık dijitalleşiyor, tüketiciler de şirketlerden dijitalleşmelerini ve işlemlerini dijital kanallar üzerinden en kolay şekilde yapabilmelerini sağlamalarını istiyor. Geliştirdiğimiz dijital kimlik doğrulama çözümleri sayesinde kullanıcılar şubeye gitmeden işlemlerini halledebiliyor, kurumlar da potansiyel müşterilerin kimlik doğrulama süreçlerini yüzde 100’e yakın bir doğruluk oranıyla tamamlayabiliyor. Çözümlerimizi Türkiye’deki şirketlere sunmamızda çok önemli rol oynayan Oyak Yatırım’ın çözümlerimizi kullanarak başvuruları yüzde 90’ın üzerinde olumlu sonuçlandırmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Oyak Yatırım Nisan 2022’de dijital kimlik doğrulama şirketi OCR Labs ile iş birliğine giderek, yatırım hesabı açmak isteyenlerin şubeye gitmesine ve sayfalarca sözleşme imzalamasına gerek kalmadan hesap açabilmelerine ve Oyak Yatırım müşterisi olmalarına imkân sağlamaya başlamıştı. Oyak Yatırım hesabı, https://hesap.oyakyatirim.com.tr/ linkinden başvuru süreci tamamlanıp, Pratik Hesap uygulaması indirildikten sonra dijital kimlik doğrulama ile hızlı ve kolayca açılabiliyor.