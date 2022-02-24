OYAK Yatırım'dan sermaye artırımı kararı

Artan iş birlikleri ve çeşitlenen ürünleriyle sürdürülebilir büyümesini sürdüren OYAK Yatırım, bedelsiz sermaye artırımı ve kâr payı dağıtımı kararı aldı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile iç kaynaklardan 206 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ve brüt 100 milyon TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, şirketin 94 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamının iç kaynaklardan oluşmasıyla 206 milyon TL tutarında (yüzde 219,14893 oranında) artırılarak 300 milyon TL'ye çıkarılması için iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı yapılacak.

Son 5 yılda büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren OYAK Yatırım, 2021'de konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yıla göre yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL'ye çıkardı. Geçen yıl elde ettiği dönem karından toplam 100 milyon TL (hisse başına brüt 1.06 TL) temettü dağıtılması konusunu genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunacak.