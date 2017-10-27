Özbekistan'ın 9 aylık büyümesi yüzde 5,3 oldu

27 Ekim 2017

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılın 9 ayında ülke GSYH'si 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 artarak 170 trilyon 7 milyar Özbek somu oldu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi yüzde 5,6, tarım sektörü yüzde 3,5, inşaat sektörü yüzde 5,3, yük taşımacılığı yüzde 2,8, yolcu taşımacılığı yüzde 4,9, hizmetler sektörü yüzde 6,9 ve perakende satışlar yüzde 4,3 artış kaydetti.

Ülkedeki toplam yatırım hacmi, yılın 9 ayında yüzde 1 artışla 39 trilyon 530 milyar som olurken, bu dönemde enflasyon oranı yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde ihracat yüzde 25,65 artışla 10 milyar 360 milyon dolar, ithalat da yüzde 8,3 artışla 9 milyar 590 milyon dolar oldu.

Özbekistan'da GSYH, geçen yıl yüzde 7,8 artmıştı.

Hükümet, ülkede büyümenin bu yıl da yüzde 7,8 olmasını hedefliyor. Dünya Bankası'nın yenilenmiş Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'na göre de büyümenin bu yıl yüzde 7,6 olması bekleniyor.

Kaynak: AA