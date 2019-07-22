Özel borç fonları geliyor!
ÜNLÜ&Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut L. Ünlü, Londra’daki özel borç fonlarını Türk şirketlerine kredi vermeye ikna etmeye çalıştıklarını belirterek, “Bu anlamda ilk işimizi imzaladık. 2 ay içerisinde sonuçlanacaktır. 150 milyon euroluk bir büyüklük olacak” dedi.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.