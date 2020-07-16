Özel fon varlık yönetimi 'Tek Hazine' kapsamına alındı

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Özel Fon Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Usul ve esasları belirleyen yönetmeliğe göre, özel fon varlığı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri kapsamında yönetilecek ve nemalandırılacak.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu geçici 3’üncü maddesinde düzenlenen, 18 Aralık 1999 tarihinden önce, SPK tarafından tüm yetki belgeleri iptal edilen aracı kurumların yatırımcılarının sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan alacaklarının kısmen ödenmesini teminen kurulmuş olan Özel Fon’un mal varlığının yönetimi ve korunması için gerekli işleri yapmaya Yatırımcı Tanzim Merkezi Yönetim Kurulu Başkan yetkili olacak.

Özel Fondan Kanunun geçici 3’üncü maddesi hükmü gereğince iflas idarelerine yapılacak ödemeler, Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak.

Yönetim Kuruluna, Özel Fon mal varlığı hakkında yılda bir kez rapor sunulacak.

Özel Fon mal varlığının muhasebe hesap ve işlemleri, Yatırımcı Tanzim Merkezi varlığından ayrı olarak izlenecek.

6 Aralık 2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte özel fonun gelirleri, mal varlığının yönetimi, mal varlığından yapılacak ödemeler, mal varlığının nemalandırılması, mevduatın nemalandırılması, devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) nemalandırılması, özel fon mal varlığı getirisinin hesaplanması, özel fon mal varlığının izlenmesi ve mutabakat, mal varlığı hakkında bilgilendirme, muhasebe, hesap ve işlemleriyle ilgili düzenlemeler bulunuyordu.

Mevduatın nemalandırılmasında, Özel Fonun mevcut portföy yapısı ve ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak mevduat olarak değerlendirilecek tutarlar için, çalışılan bankalar ile görüşülerek vade ve faiz oranları alınıyordu.

Vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük olamayacağı, vadeli mevduat faiz oranına ilişkin gösterge faiz oranı hesaplaması Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemeleri dikkate alınarak yapılacağı, vadeli mevduat faiz oranının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından düşük olması halinde, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği düzenlemelerinin esas alınacağı hükmü bulunuyordu.

Büyük mevduat ve DİBS dönüşleri haricinde, gün sonunda hesaba gelen tutarlar ile kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere tutulan meblağ, günlük mevduat veya ters repoda değerlendirilebiliyordu.