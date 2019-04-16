Özel sektör 1 yılda 62 milyar dolar ödeyecek

16 Nisan 2019

Özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu Şubat'ta 2.3 milyar dolar azalarak 13.1 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası verilerine göre; özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu ise 2018 yılı sonuna göre 763 milyon dolar azalarak 209.5 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre; özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcunun bir yıla kadar olan vade dağılımına bakıldığında 2019'da en yüksek tutarlı ödeme yaklaşık 8.5 milyar dolar ile Mayıs ayında gerçekleştirilecek.

Detaylar

Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1.1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 736 milyon dolar azalışla 29.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 535 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişim göstermeyerek 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 269 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 498 milyon dolar artışla 7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.5 milyar dolar azalışla 7.9 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 390 milyon dolar artışla 2.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 209.5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48.7'si finansal kuruluşların, yüzde 51.3'ü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Bu dönemde, 13.1 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 72.9'unu finansal kuruluşların, yüzde 27.1'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Kaynak: Reuters