Özel sektör, dış borcunu 6 milyar dolar daha azalttı

Merkez Bankası verilerine göre; uzun vadeli kredi borcu 6 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 106 milyon dolar artarak 7,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,9 milyar dolar azalışla 17,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 515 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise 9 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolara geriledi.

Ağustos sonu itibariyle finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 203 milyon dolar artarak 10,3 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 25 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 302 milyon dolar artışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.