Özel sektör yurt dışı borcunu azalttı

16 Eylül 2020

Bankalar ve finans dışındaki şirketler, yurt dışına olan borcunu azalttı. Temmuz ayında 2019 yıl sonuna göre özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 16,8 milyar dolar azalarak 162,2 milyar dolara, kısa vadeli kredi borç (ticari krediler hariç) ise 199 milyon dolar azalarak 8,5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 600 milyon dolar azalışla 20,6 milyar dolara indi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finans dışı şirketlerin kredi borcu 9,3 milyar dolar azaldı

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar düşerken, tahvil stoku da 684 milyon dolar azalarak 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankalar, kısa vadeli borcunu artırdı

Kısa vadeli kredi borçlanmada ise 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 589 milyon dolar artışla 6,2 milyar dolar, şirketlerin kredi biçimindeki borçlanmaları ise 370 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 41,9 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, temmuzda geçen yılın sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 14,8 milyar dolar azalarak 110,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 206 milyon dolar azalarak 8,3 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162,2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,8'ini dolar, yüzde 34'ünü avro, yüzde 2,5'ini Türk lirası ve yüzde 0,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,3'ünün dolar, yüzde 43,4'ünün avro, yüzde 15,1'inin Türk lirası ve yüzde 2,2'sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,7'sini finansal kuruluşlar, yüzde 56,3'ünü ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.

Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,5'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, temmuz sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 41,9 milyar dolar olduğu gözlendi.