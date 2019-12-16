Özel sektörün kredi borcu 20,3 milyar dolar azaldı

16 Aralık 2019

Özel sektörün yurtdışından sağladığı ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcu Ekim'de 4 milyar dolar azalarak 11.4 milyar dolar olurken, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri ise toplam 51.8 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Ekim'de 16.3 milyar dolar azalarak 193.1 milyar dolar oldu. Uzun vadeli borcun detaylarında bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9.6 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1.4 milyar dolar azalışla 27.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3 milyar dolar azalırken, tahvil stoku ise 558 milyon dolar azalarak 3.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 997 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 454 milyon dolar artarak 6.9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2.3 milyar dolar azalışla 7.1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 625 milyon dolar azalışla 2.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 193.1 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun % 45.5'ini finansal kuruluşların, %54.5'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 11.4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %73.4'ünü finansal kuruluşların, %26.6'sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Kaynak: Reuters