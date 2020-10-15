Özel sektörün uzun vadeli borcu azaldı

15 Ekim 2020

Merkez Bankası verilerine göre ağustos itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019 sonuna göre 16.9 milyar dolar azalarak 162.2 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 333 milyon dolar azaldı ve 8.4 milyar dolara indi. 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı ise 42.1 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre 2019 sonuna göre bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 2.5 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 592 milyon dolar azalışla 20.6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.8 milyar dolar, tahvil stoku ise 1.1 milyar dolar gerileyerek 2.5 milyar dolara indi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 9.3 milyar dolar, tahvil stokunun ise 696 milyon dolar azaldı ve 6.5 milyar dolara geriledi. Kısa vadeli kredi borcunda ise 2019 yılsonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 458 milyon dolar artışla 6.1 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 345 milyon dolar azalışla 1.2 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli borcun yüzde 83,2’i finans kuruluşlarının

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 162.2 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62’si ABD doları, yüzde 34,2'si Euro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 1,6'sı ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 8.4 milyar dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 42,8'i ABD doları, yüzde 38,7'si Euro, yüzde 16,1'i Türk lirası ve yüzde 2,4'ü diğer döviz cinslerinden oluştu.

162.2 milyar dolar uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,6'sı finansal kuruluşların, yüzde 56,4'ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcundan kaynaklandı. Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 16,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu.