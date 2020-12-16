Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 161,2 milyar liraya düştü

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2019 yıl sonuna göre 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 845 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Ekim sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 18,1 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 845 milyon dolar azalarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,8 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 674 milyon dolar azalışla 20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar azalarak 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,2 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 49 milyon dolar azalarak 7,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 104 milyon dolar azalışla 5,5 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 415 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ekim sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 16,1 milyar dolar azalarak 109,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 950 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun %62,4'ünün dolar, %33,8’inin Euro, %2,1’inin Türk lirası ve %1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise %40,4’ünün dolar, %39,0’ının Euro, %17,4’ünün Türk lirası ve % 3,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Ekim sonu itibarıyla, 161,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun %43,5’ini finansal kuruluşların, %56,5’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun %83,7’sini finansal kuruluşların, %16,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,7 milyar

dolar tutarında olduğu gözlenmektedir."