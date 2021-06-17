Özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 2,2 milyar dolar azaldı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu Nisan'da 161,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2,2 milyar ABD doları azalarak 171,5 milyar ABD doları oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar ABD doları azalarak 161,9 milyar ABD doları kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 161 milyon ABD doları azalarak 9,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.