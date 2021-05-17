Özel sektörün yurt dışı borcu uzun vadede 161 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası'ndan açıklanan verilere göre, mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,5 milyar dolar azalarak 170,2 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,9 milyar dolar azalarak 161 milyar dolar kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 605 milyon dolar azalarak 9,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.