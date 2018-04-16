Özel sektörün yurt dışı kredi borcu arttı

16 Nisan 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeler yayımlandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 6,8 milyar dolar artarak 228 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (ticari krediler hariç) 1,4 milyar dolar artarak 19 milyar dolara yükseldi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 629 milyon dolar artarken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1,8 milyar dolarlık yükselişle 32,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 468 milyon dolar artarken, tahvil stoku da 2 milyon dolar artışla 4,4 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,2 milyar dolar arttı. Tahvil stoku da 508 milyon dolar yükselişle 7,4 milyar dolara ulaştı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2017 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 255 milyon dolar artışla 11,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 1,2 milyar dolar artışla 4,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 72,1 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 4,1 milyar dolar artarak 157,3 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yılın sonuna göre 1,4 milyar dolar artarak 18,3 milyar dolara çıktı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 228 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'si dolar, yüzde 35,1’i euro, yüzde 5'i Türk lirası ve yüzde 1,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu. 19 milyar doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun da yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 27,4'ü euro ve yüzde 22,1'i Türk lirasından meydana geldi.

Sektör dağılımı incelendiğinde, şubat sonu itibarıyla 228 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 51'i finansal kuruluşların, yüzde 49'u ise finansal olmayan kuruluşların borcundan oluştu. Aynı dönemde, 19 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76,3'ü finansal kuruluşların, yüzde 23,7'si ise finansal olmayan kuruluşların borcundan kaynaklandı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 72,1 milyar dolar tutarında oldu.

Kaynak: AA