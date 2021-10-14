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Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 173,4 milyar dolara çıktı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu ağustos ayı sonu itibariyle 173,4 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artış anlamına geliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam  kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla, 020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artarak 173,4  milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl  sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 886 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar  kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler  hariç) ise 835 milyon dolar azalarak 8,9 milyar dolar  düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma  bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl  sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise
773 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal  kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon dolar  azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3  milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finans dışı şirketlerin kredi borcu 3,4 milyar dolar arttı

Söz konusu dönemde,  finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4  milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,9 milyar dolar  artarak 10,5 milyar dolar olarak açıklandı. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl  sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 868 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar  finansal olmayan kuruluşların  kredi biçimindeki borçlanmaları ise 73 milyon dolar azalışla 1,2  milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna  ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara  olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 107,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.  Kısa vadeli kredi  borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun  bir önceki yıl sonuna göre 969 milyon dolar azalarak 8,5 milyar
dolar seviyesinde.

Borcun yüzde 62'si ABD Doları cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar dolar tutarındaki  uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,5'inin dolar, yüzde 34,4’ünün Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.

8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi  borcunun ise yüzde 36,3’ünün dolar, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 25,1’inin Türk  lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden.

Yüzde 40'ı finans sektörüne ait

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini  finansal kuruluşların, yüzde 59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların  borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 8,9 milyar dolar tutarındaki  kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu  itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde  gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar tutarında oldu.