Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 173,4 milyar dolara çıktı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla, 020 yıl sonuna göre 50 milyon dolar artarak 173,4 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 886 milyon dolar artarak 164,5 milyar dolar kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 835 milyon dolar azalarak 8,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise

773 milyon dolar azalışla 20,8 milyar dolar seviyesinde. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon dolar azalırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Finans dışı şirketlerin kredi borcu 3,4 milyar dolar arttı

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,9 milyar dolar artarak 10,5 milyar dolar olarak açıklandı. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 868 milyon dolar azalışla 5,7 milyar dolar finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 73 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar dolar azalarak 107,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 969 milyon dolar azalarak 8,5 milyar

dolar seviyesinde.

Borcun yüzde 62'si ABD Doları cinsinden

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,5'inin dolar, yüzde 34,4’ünün Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluşuyor.



8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,3’ünün dolar, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 25,1’inin Türk lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden.

Yüzde 40'ı finans sektörüne ait

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 164,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturuyor. Aynı dönemde, 8,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar dolar tutarında oldu.