Özel sektörün yurtdışı kredi borcu arttı

Finans sektörü ve reel kesimin yurtdışı kredi borcu, şubat ayında artış gösterdi. TCMB verilerine göre; şubat sonu itibarıyla, özel sektörün 2020 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 388 milyon ABD doları artarak 164,4 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 172 milyon ABD doları artarak 9,9 milyar ABD dolara çıktı.

Bankalardan 22,4 milyar dolarlık tahvil ihracı

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 553 milyon ABD doları azalırken, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 875 milyon ABD doları artışla 22,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 298 milyon ABD doları azaldırken, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Reel sektörün borcu 382 milyon dolar arttı

Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 382 milyon ABD doları artarkn, tahvil stoku ise 2 milyon ABD doları azalarak 7,8 milyar ABD dolara geriledi.

Bankaların kısa vadeli borcu 6,6 milyar dolar

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 35 milyon ABD doları artışla 6,6 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 15 milyon ABD doları artışla 1,3 milyar ABD dolar oldu.