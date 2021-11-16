Öztop: Nihai hedefimiz; ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla hibrit olarak başladı.

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop salgında hızlanan dijitalleşme süreçlerine değinerek, COVID-19'un finans sektöründeki etkilerini anlattı.

Finansal teknoloji şirketlerini ve blokzincir bazlı teknolojilerin gelecek dönemde finansal mimariyi yeniden şekillendireceğini dile getiren Öztop, TSPB'nin, tüm kurumlarıyla birlikte yeniliklere en hızlı adapte olan sektörlerin başında geldiğini ifade etti.

Öztop, ekonominin sürdürülebilir büyümesinin ve ülkenin kalkınmasının yolunun sermaye piyasalarının gelişmesi ve derinleşmesinden geçtiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sermaye piyasalarının derinleşmesinin yolu ise yatırımcı sayısının artırılmasından geçiyor. Aslında, salgın sürecinde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yatırımcı sayısında artış kaydettik. Birlik olarak, bu yatırımcı bazımızı koruyabilmek için yatırımcı memnuniyetini artırmaya yönelik politikaların oluşturulmasını öncelikli gündem maddesi olarak belirledik. Birliğimizin bir meslek örgütü olarak nihai hedefi, ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek. Bu anlamda sermaye piyasamızın tüm paydaşlarının refahını artırmayı önemsiyoruz. Yatırımcılarımız en temel paydaşlarımız. Diğer bir temel paydaş grubumuz ise girişimcilerimiz."